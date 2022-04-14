Nosana (NOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nosana (NOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nosana (NOS) Informatie The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects. The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects. Officiële website: https://nosana.io Whitepaper: https://docs.nosana.io Block explorer: https://solscan.io/token/nosXBVoaCTtYdLvKY6Csb4AC8JCdQKKAaWYtx2ZMoo7

Nosana (NOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nosana (NOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.15M Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 48.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 79.15M Hoogste ooit: $ 7.9474 Laagste ooit: $ 0.010607735410320299 Huidige prijs: $ 0.7915

Nosana (NOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nosana (NOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NOS begrijpt, kun je de live prijs van NOS token verkennen!

Hoe koop je NOS? Wil je Nosana (NOS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NOS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Nosana (NOS) Prijsgeschiedenis Door de NOS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NOS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NOS Wil je weten waar je NOS naartoe gaat? Onze NOS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NOS token!

