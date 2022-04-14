Newton Protocol (NEWT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Newton Protocol (NEWT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Newton Protocol (NEWT) Informatie Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Officiële website: https://newt.foundation Whitepaper: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D

Newton Protocol (NEWT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Newton Protocol (NEWT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.24M $ 47.24M $ 47.24M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 219.70M $ 219.70M $ 219.70M Hoogste ooit: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 Laagste ooit: $ 0.21894125199841266 $ 0.21894125199841266 $ 0.21894125199841266 Huidige prijs: $ 0.2197 $ 0.2197 $ 0.2197 Meer informatie over Newton Protocol (NEWT) prijs

Newton Protocol (NEWT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Newton Protocol (NEWT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEWT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEWT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEWT begrijpt, kun je de live prijs van NEWT token verkennen!

Hoe koop je NEWT? Wil je Newton Protocol (NEWT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NEWT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NEWT koopt op MEXC!

Newton Protocol (NEWT) Prijsgeschiedenis Door de NEWT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NEWT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NEWT Wil je weten waar je NEWT naartoe gaat? Onze NEWT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NEWT token!

