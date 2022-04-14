Napoli Fan Token (NAP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Napoli Fan Token (NAP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Napoli Fan Token (NAP) Informatie The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. Officiële website: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Block explorer: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Koop nu NAP!

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Napoli Fan Token (NAP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.72M Totale voorraad: $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 4.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.30M Hoogste ooit: $ 12.409 Laagste ooit: $ 0.43330404301464787 Huidige prijs: $ 0.6305

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Napoli Fan Token (NAP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NAP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NAP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NAP begrijpt, kun je de live prijs van NAP token verkennen!

Napoli Fan Token (NAP) Prijsgeschiedenis Door de NAP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van NAP Wil je weten waar je NAP naartoe gaat? Onze NAP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

