Mode Network (MODE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mode Network (MODE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Mode Network (MODE) Informatie Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. Officiële website: https://www.mode.network/ Whitepaper: https://docs.mode.network/ Block explorer: https://explorer.mode.network/

Mode Network (MODE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mode Network (MODE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.56M Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.50B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.23M Hoogste ooit: $ 0.206 Laagste ooit: $ 0.000998987259358957 Huidige prijs: $ 0.001423

Mode Network (MODE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mode Network (MODE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MODE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MODE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MODE begrijpt, kun je de live prijs van MODE token verkennen!

Hoe koop je MODE? Wil je Mode Network (MODE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MODE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Mode Network (MODE) Prijsgeschiedenis Door de MODE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MODE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MODE Wil je weten waar je MODE naartoe gaat? Onze MODE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MODE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

