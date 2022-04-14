MetaMUI (MMUI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MetaMUI (MMUI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MetaMUI (MMUI) Informatie MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation. Officiële website: https://sovereignwallet.network/ Whitepaper: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Block explorer: https://scan.metamui.id/dashboard

MetaMUI (MMUI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MetaMUI (MMUI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M Totale voorraad: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Circulerende voorraad: $ 476.25M $ 476.25M $ 476.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 48.32M $ 48.32M $ 48.32M Hoogste ooit: $ 0.6474 $ 0.6474 $ 0.6474 Laagste ooit: $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 Huidige prijs: $ 0.0604 $ 0.0604 $ 0.0604 Meer informatie over MetaMUI (MMUI) prijs

MetaMUI (MMUI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MetaMUI (MMUI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MMUI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MMUI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MMUI begrijpt, kun je de live prijs van MMUI token verkennen!

