Mina Protocol (MINA) Informatie Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Officiële website: https://minaprotocol.com/ Whitepaper: https://minaprotocol.com/docs Block explorer: https://minaexplorer.com/

Mina Protocol (MINA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mina Protocol (MINA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 209.20M $ 209.20M $ 209.20M Totale voorraad: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Circulerende voorraad: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 209.20M $ 209.20M $ 209.20M Hoogste ooit: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 Laagste ooit: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 Huidige prijs: $ 0.1669 $ 0.1669 $ 0.1669 Meer informatie over Mina Protocol (MINA) prijs

Mina Protocol (MINA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mina Protocol (MINA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MINA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MINA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MINA begrijpt, kun je de live prijs van MINA token verkennen!

Mina Protocol (MINA) Prijsgeschiedenis Door de MINA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MINA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MINA Wil je weten waar je MINA naartoe gaat? Onze MINA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MINA token!

