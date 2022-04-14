Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mr. Miggles (MIGGLES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mr. Miggles (MIGGLES) Informatie Mister Miggles is a meme coin on the Base chain. Mister Miggles is a meme coin on the Base chain. Officiële website: https://miggles.io/ Block explorer: https://basescan.org/token/0xb1a03eda10342529bbf8eb700a06c60441fef25d Koop nu MIGGLES!

Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mr. Miggles (MIGGLES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.53M Totale voorraad: $ 958.77M Circulerende voorraad: $ 957.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.56M Hoogste ooit: $ 0.198 Laagste ooit: $ 0.012552230488592142 Huidige prijs: $ 0.02353 Meer informatie over Mr. Miggles (MIGGLES) prijs

Mr. Miggles (MIGGLES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mr. Miggles (MIGGLES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MIGGLES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MIGGLES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MIGGLES begrijpt, kun je de live prijs van MIGGLES token verkennen!

Mr. Miggles (MIGGLES) Prijsgeschiedenis Door de MIGGLES prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MIGGLES prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MIGGLES Wil je weten waar je MIGGLES naartoe gaat? Onze MIGGLES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MIGGLES token!

