ME (ME) Informatie Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet. Officiële website: https://mefoundation.com/ Whitepaper: https://blog.mefoundation.com/blog/me-tokenomics/ Block explorer: https://solscan.io/token/MEFNBXixkEbait3xn9bkm8WsJzXtVsaJEn4c8Sam21u Koop nu ME!

ME (ME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ME (ME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 167.13M $ 167.13M $ 167.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 718.00M $ 718.00M $ 718.00M Hoogste ooit: $ 30 $ 30 $ 30 Laagste ooit: $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 Huidige prijs: $ 0.718 $ 0.718 $ 0.718 Meer informatie over ME (ME) prijs

ME (ME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ME (ME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ME begrijpt, kun je de live prijs van ME token verkennen!

ME (ME) Prijsgeschiedenis Door de ME prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ME prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ME Wil je weten waar je ME naartoe gaat? Onze ME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ME token!

