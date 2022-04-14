Mobox (MBOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mobox (MBOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mobox (MBOX) Informatie MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality. MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality. Officiële website: https://www.mobox.io/#/ Whitepaper: https://faqen.mobox.io Block explorer: https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377

Mobox (MBOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mobox (MBOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.64M $ 29.64M $ 29.64M Totale voorraad: $ 550.32M $ 550.32M $ 550.32M Circulerende voorraad: $ 500.32M $ 500.32M $ 500.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.60M $ 32.60M $ 32.60M Hoogste ooit: $ 15.788 $ 15.788 $ 15.788 Laagste ooit: $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 Huidige prijs: $ 0.05924 $ 0.05924 $ 0.05924 Meer informatie over Mobox (MBOX) prijs

Mobox (MBOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mobox (MBOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MBOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MBOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MBOX begrijpt, kun je de live prijs van MBOX token verkennen!

Mobox (MBOX) Prijsgeschiedenis Door de MBOX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MBOX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MBOX Wil je weten waar je MBOX naartoe gaat? Onze MBOX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MBOX token!

