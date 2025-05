MBOX

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

NaamMBOX

PositieNo.749

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.24%

Circulerende voorraad500,322,467

Maximale voorraad550,322,467

Totale voorraad550,322,467

Circulatiesnelheid0.9091%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit15.681913867928305,2021-12-01

Laagste prijs0.0365171005253819,2025-04-17

Publieke blockchainBSC

Sector

