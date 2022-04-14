MBD Financials (MBD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MBD Financials (MBD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MBD Financials (MBD) Informatie Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. Officiële website: https://mbdfinancials.com Whitepaper: https://docs.mbdfinancials.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

MBD Financials (MBD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MBD Financials (MBD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 488.20K $ 488.20K $ 488.20K Totale voorraad: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B Circulerende voorraad: $ 25.94B $ 25.94B $ 25.94B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 752.80K $ 752.80K $ 752.80K Hoogste ooit: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 Laagste ooit: $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 Huidige prijs: $ 0.00001882 $ 0.00001882 $ 0.00001882 Meer informatie over MBD Financials (MBD) prijs

MBD Financials (MBD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MBD Financials (MBD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MBD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MBD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MBD begrijpt, kun je de live prijs van MBD token verkennen!

