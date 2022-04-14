Matchain (MAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Matchain (MAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Matchain (MAT) Informatie Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain's 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale. Officiële website: https://matchain.io/ Whitepaper: https://docs.matchain.io/ Block explorer: https://matchscan.io/

Matchain (MAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Matchain (MAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.29M Totale voorraad: $ 47.11M Circulerende voorraad: $ 8.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 82.04M Hoogste ooit: $ 9.493 Laagste ooit: $ 0.2476112480740415 Huidige prijs: $ 0.8204

Matchain (MAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Matchain (MAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAT begrijpt, kun je de live prijs van MAT token verkennen!

Matchain (MAT) Prijsgeschiedenis Door de MAT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van MAT Wil je weten waar je MAT naartoe gaat? Onze MAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

