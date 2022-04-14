MASS (MASS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MASS (MASS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MASS (MASS) Informatie MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains. MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains. Officiële website: https://massnet.org Whitepaper: https://docs.massnet.org/en/ Block explorer: https://explorer.masscafe.cn/ Koop nu MASS!

MASS (MASS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MASS (MASS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 69.09K $ 69.09K $ 69.09K Totale voorraad: $ 98.03M $ 98.03M $ 98.03M Circulerende voorraad: $ 98.03M $ 98.03M $ 98.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 145.50K $ 145.50K $ 145.50K Hoogste ooit: $ 1.92498 $ 1.92498 $ 1.92498 Laagste ooit: $ 0.000402891381281833 $ 0.000402891381281833 $ 0.000402891381281833 Huidige prijs: $ 0.0007048 $ 0.0007048 $ 0.0007048 Meer informatie over MASS (MASS) prijs

MASS (MASS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MASS (MASS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MASS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MASS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MASS begrijpt, kun je de live prijs van MASS token verkennen!

MASS (MASS) Prijsgeschiedenis Door de MASS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MASS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MASS Wil je weten waar je MASS naartoe gaat? Onze MASS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MASS token!

