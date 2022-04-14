LogX Network (LOGX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LogX Network (LOGX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LogX Network (LOGX) Informatie LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers. Officiële website: https://logx.network Whitepaper: https://docs.logx.network/whitepaper/introduction Block explorer: https://solscan.io/token/7cHJTPkhnCKesVFijmMXVFVY4HjpkLd9qYjg6neb74yD

LogX Network (LOGX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LogX Network (LOGX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 446.28M $ 446.28M $ 446.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.49M $ 8.49M $ 8.49M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.004025145495006106 $ 0.004025145495006106 $ 0.004025145495006106 Huidige prijs: $ 0.008494 $ 0.008494 $ 0.008494 Meer informatie over LogX Network (LOGX) prijs

LogX Network (LOGX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LogX Network (LOGX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOGX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOGX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOGX begrijpt, kun je de live prijs van LOGX token verkennen!

