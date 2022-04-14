Lido DAO (LDO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lido DAO (LDO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lido DAO (LDO) Informatie Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. Officiële website: https://lido.fi/ Whitepaper: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p

Lido DAO (LDO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lido DAO (LDO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 895.80M $ 895.80M $ 895.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Hoogste ooit: $ 8.115 $ 8.115 $ 8.115 Laagste ooit: $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 Huidige prijs: $ 1.1236 $ 1.1236 $ 1.1236 Meer informatie over Lido DAO (LDO) prijs

Lido DAO (LDO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lido DAO (LDO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LDO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LDO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LDO begrijpt, kun je de live prijs van LDO token verkennen!

Lido DAO (LDO) Prijsgeschiedenis Door de LDO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van LDO Wil je weten waar je LDO naartoe gaat? Onze LDO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

