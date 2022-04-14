Lagrange (LA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lagrange (LA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lagrange (LA) Informatie Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange's ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts. Officiële website: https://www.lagrangefoundation.org/ Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/6824242a3a5fa3c59766e203/6876d260b1c1f39c74ec58dd_Whitepaper%20-%20Lagrange%20Prover%20Network.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467

Lagrange (LA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lagrange (LA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 72.57M $ 72.57M $ 72.57M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 193.00M $ 193.00M $ 193.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 376.00M $ 376.00M $ 376.00M Hoogste ooit: $ 1.84395 $ 1.84395 $ 1.84395 Laagste ooit: $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 Huidige prijs: $ 0.376 $ 0.376 $ 0.376 Meer informatie over Lagrange (LA) prijs

Lagrange (LA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lagrange (LA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LA begrijpt, kun je de live prijs van LA token verkennen!

