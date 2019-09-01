Kaia (KAIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kaia (KAIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kaia (KAIA) Informatie Kakao's global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X. Officiële website: https://www.kaia.io/ Whitepaper: https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/ Block explorer: https://www.kaiascan.io/

Kaia (KAIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kaia (KAIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 928.21M $ 928.21M $ 928.21M Totale voorraad: $ 6.13B $ 6.13B $ 6.13B Circulerende voorraad: $ 6.13B $ 6.13B $ 6.13B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 928.21M $ 928.21M $ 928.21M Hoogste ooit: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Laagste ooit: $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 Huidige prijs: $ 0.15153 $ 0.15153 $ 0.15153 Meer informatie over Kaia (KAIA) prijs

Kaia (KAIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kaia (KAIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KAIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KAIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KAIA begrijpt, kun je de live prijs van KAIA token verkennen!

Kaia (KAIA) Prijsgeschiedenis Door de KAIA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KAIA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KAIA Wil je weten waar je KAIA naartoe gaat? Onze KAIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KAIA token!

