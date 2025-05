KAIA

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

NaamKAIA

PositieNo.99

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.36%

Circulerende voorraad6,031,097,475.486225

Maximale voorraad∞

Totale voorraad6,031,097,456.373299

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2019-09-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.4150242710323301,2024-12-02

Laagste prijs0.09078462555226548,2025-04-07

Publieke blockchainKLAY

Sociale media

