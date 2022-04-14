Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ithaca Protocol (ITHACA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ithaca Protocol (ITHACA) Informatie Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Officiële website: https://www.ithacaprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Koop nu ITHACA!

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ithaca Protocol (ITHACA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 570.15K $ 570.15K $ 570.15K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.15M $ 7.15M $ 7.15M Hoogste ooit: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 Laagste ooit: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 Huidige prijs: $ 0.007146 $ 0.007146 $ 0.007146 Meer informatie over Ithaca Protocol (ITHACA) prijs

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ithaca Protocol (ITHACA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ITHACA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ITHACA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ITHACA begrijpt, kun je de live prijs van ITHACA token verkennen!

Ithaca Protocol (ITHACA) Prijsgeschiedenis Door de ITHACA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ITHACA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ITHACA Wil je weten waar je ITHACA naartoe gaat? Onze ITHACA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ITHACA token!

