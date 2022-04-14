Ispolink Token (ISP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ispolink Token (ISP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ispolink Token (ISP) Informatie Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Officiële website: https://ispolink.com/ Whitepaper: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 Koop nu ISP!

Ispolink Token (ISP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ispolink Token (ISP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 7.87B $ 7.87B $ 7.87B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Hoogste ooit: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Laagste ooit: $ 0.000259106295667651 $ 0.000259106295667651 $ 0.000259106295667651 Huidige prijs: $ 0.0002729 $ 0.0002729 $ 0.0002729 Meer informatie over Ispolink Token (ISP) prijs

Ispolink Token (ISP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ispolink Token (ISP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ISP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ISP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ISP begrijpt, kun je de live prijs van ISP token verkennen!

Ispolink Token (ISP) Prijsgeschiedenis Door de ISP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ISP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ISP Wil je weten waar je ISP naartoe gaat? Onze ISP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ISP token!

