Immutable X (IMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Immutable X (IMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Immutable X (IMX) Informatie Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare's powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. Officiële website: https://www.immutable.com/ Whitepaper: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff

Immutable X (IMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Immutable X (IMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Hoogste ooit: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.6865 $ 0.6865 $ 0.6865 Meer informatie over Immutable X (IMX) prijs

Immutable X (IMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Immutable X (IMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Hoe koop je IMX? Wil je Immutable X (IMX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om IMX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Immutable X (IMX) Prijsgeschiedenis Door de IMX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van IMX Wil je weten waar je IMX naartoe gaat? Onze IMX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

