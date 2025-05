IMX

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

NaamIMX

PositieNo.73

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel0.0003%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1,97%

Circulerende voorraad1 841 869 206,3898141

Maximale voorraad2 000 000 000

Totale voorraad2 000 000 000

Circulatiesnelheid0.9209%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit9.49739338704633,2021-11-26

Laagste prijs0,2021-11-05

Publieke blockchainETH

