MEET48 (IDOL) Informatie The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications. Officiële website: https://www.meet48.com Whitepaper: https://github.com/MEET48 Block explorer: https://bscscan.com/token/0x3B4de3c7855C03bB9F50ea252cD2c9FA1125Ab07#balances

MEET48 (IDOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MEET48 (IDOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.89M Totale voorraad: $ 4.80B Circulerende voorraad: $ 902.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 153.65M Hoogste ooit: $ 0.04284 Laagste ooit: $ 0.010319240493670556 Huidige prijs: $ 0.03201

MEET48 (IDOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MEET48 (IDOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IDOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IDOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IDOL begrijpt, kun je de live prijs van IDOL token verkennen!

MEET48 (IDOL) Prijsgeschiedenis Door de IDOL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van IDOL Wil je weten waar je IDOL naartoe gaat? Onze IDOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

