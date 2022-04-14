IDEX (IDEX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IDEX (IDEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IDEX (IDEX) Informatie IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours. Officiële website: https://idex.io/ Whitepaper: https://docs.idex.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae

IDEX (IDEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IDEX (IDEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.42M $ 24.42M $ 24.42M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 981.35M $ 981.35M $ 981.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.88M $ 24.88M $ 24.88M Hoogste ooit: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 Laagste ooit: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 Huidige prijs: $ 0.02488 $ 0.02488 $ 0.02488 Meer informatie over IDEX (IDEX) prijs

IDEX (IDEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IDEX (IDEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IDEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IDEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IDEX begrijpt, kun je de live prijs van IDEX token verkennen!

