Defi App (HOME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Defi App (HOME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Defi App (HOME) Informatie Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Officiële website: https://defi.app Whitepaper: https://docs.defi.app/knowledge-base Block explorer: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj Koop nu HOME!

Defi App (HOME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Defi App (HOME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 91.64M $ 91.64M $ 91.64M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 336.90M $ 336.90M $ 336.90M Hoogste ooit: $ 0.05334 $ 0.05334 $ 0.05334 Laagste ooit: $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 Huidige prijs: $ 0.03369 $ 0.03369 $ 0.03369 Meer informatie over Defi App (HOME) prijs

Defi App (HOME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Defi App (HOME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOME begrijpt, kun je de live prijs van HOME token verkennen!

Hoe koop je HOME? Wil je Defi App (HOME) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HOME te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HOME koopt op MEXC!

Defi App (HOME) Prijsgeschiedenis Door de HOME prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HOME prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HOME Wil je weten waar je HOME naartoe gaat? Onze HOME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HOME token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!