Humans.ai (HEART) Informatie Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Officiële website: https://humans.ai Whitepaper: http://humans.ai/litepaper Block explorer: https://etherscan.io/

Humans.ai (HEART) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Humans.ai (HEART), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 39.55M Totale voorraad: $ 7.80B Circulerende voorraad: $ 7.80B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.55M Hoogste ooit: $ 0.1815 Laagste ooit: $ 0.003675394095500101 Huidige prijs: $ 0.00507

Humans.ai (HEART) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Humans.ai (HEART) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HEART tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HEART tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HEART begrijpt, kun je de live prijs van HEART token verkennen!

