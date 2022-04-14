Hamster (HAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hamster (HAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hamster (HAM) Informatie Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Officiële website: https://swaphamster.io/ Whitepaper: https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e

Hamster (HAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hamster (HAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 804.68K $ 804.68K $ 804.68K Totale voorraad: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Circulerende voorraad: $ 2,384.23T $ 2,384.23T $ 2,384.23T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Hoogste ooit: $ 0.00000008 $ 0.00000008 $ 0.00000008 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0000000003375 $ 0.0000000003375 $ 0.0000000003375 Meer informatie over Hamster (HAM) prijs

Hamster (HAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hamster (HAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HAM begrijpt, kun je de live prijs van HAM token verkennen!

Hamster (HAM) Prijsgeschiedenis Door de HAM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HAM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HAM Wil je weten waar je HAM naartoe gaat? Onze HAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HAM token!

