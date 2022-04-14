New XAI gork (GORK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in New XAI gork (GORK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

New XAI gork (GORK) Informatie @gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI. @gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI. Officiële website: https://x.com/i/communities/1917678757642477736 Block explorer: https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump Koop nu GORK!

New XAI gork (GORK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor New XAI gork (GORK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Hoogste ooit: $ 0.09545 $ 0.09545 $ 0.09545 Laagste ooit: $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 Huidige prijs: $ 0.009554 $ 0.009554 $ 0.009554 Meer informatie over New XAI gork (GORK) prijs

New XAI gork (GORK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van New XAI gork (GORK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GORK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GORK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GORK begrijpt, kun je de live prijs van GORK token verkennen!

New XAI gork (GORK) Prijsgeschiedenis Door de GORK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GORK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GORK Wil je weten waar je GORK naartoe gaat? Onze GORK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GORK token!

