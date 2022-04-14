GameBuild (GAME2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GameBuild (GAME2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GameBuild (GAME2) Informatie GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers Officiële website: https://gamebuild.xyz/ Whitepaper: https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D Koop nu GAME2!

GameBuild (GAME2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GameBuild (GAME2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.66M $ 55.66M $ 55.66M Totale voorraad: $ 21.42B $ 21.42B $ 21.42B Circulerende voorraad: $ 18.22B $ 18.22B $ 18.22B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 65.42M $ 65.42M $ 65.42M Hoogste ooit: $ 0.0207 $ 0.0207 $ 0.0207 Laagste ooit: $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 Huidige prijs: $ 0.003054 $ 0.003054 $ 0.003054 Meer informatie over GameBuild (GAME2) prijs

GameBuild (GAME2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GameBuild (GAME2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAME2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAME2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAME2 begrijpt, kun je de live prijs van GAME2 token verkennen!

