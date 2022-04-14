FWOG (FWOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FWOG (FWOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FWOG (FWOG) Informatie FWOG is a meme coin on the Solana chain. FWOG is a meme coin on the Solana chain. Officiële website: https://fwogsol.xyz/ Block explorer: https://solscan.io/token/A8C3xuqscfmyLrte3VmTqrAq8kgMASius9AFNANwpump Koop nu FWOG!

FWOG (FWOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FWOG (FWOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.25M $ 33.25M $ 33.25M Totale voorraad: $ 975.64M $ 975.64M $ 975.64M Circulerende voorraad: $ 975.64M $ 975.64M $ 975.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.25M $ 33.25M $ 33.25M Hoogste ooit: $ 0.7678 $ 0.7678 $ 0.7678 Laagste ooit: $ 0.000086822542738835 $ 0.000086822542738835 $ 0.000086822542738835 Huidige prijs: $ 0.03408 $ 0.03408 $ 0.03408 Meer informatie over FWOG (FWOG) prijs

FWOG (FWOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FWOG (FWOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FWOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FWOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FWOG begrijpt, kun je de live prijs van FWOG token verkennen!

FWOG (FWOG) Prijsgeschiedenis Door de FWOG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FWOG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FWOG Wil je weten waar je FWOG naartoe gaat? Onze FWOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FWOG token!

