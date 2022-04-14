Force (FRC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Force (FRC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Force (FRC) Informatie SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts. Officiële website: https://thesnkrz.com Whitepaper: https://thesnkrz.gitbook.io/en/tokenomics/usdforce Block explorer: https://etherscan.io/token/0x58083B54013631BaCc0bbB6d4efa543Fee1D9cE0

Force (FRC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Force (FRC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 633.33K $ 633.33K $ 633.33K Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 189.30K $ 189.30K $ 189.30K Hoogste ooit: $ 0.346 $ 0.346 $ 0.346 Laagste ooit: $ 0.000662078137006811 $ 0.000662078137006811 $ 0.000662078137006811 Huidige prijs: $ 0.0001893 $ 0.0001893 $ 0.0001893 Meer informatie over Force (FRC) prijs

Force (FRC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Force (FRC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FRC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FRC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FRC begrijpt, kun je de live prijs van FRC token verkennen!

Hoe koop je FRC? Wil je Force (FRC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FRC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FRC koopt op MEXC!

Force (FRC) Prijsgeschiedenis Door de FRC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FRC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FRC Wil je weten waar je FRC naartoe gaat? Onze FRC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FRC token!

