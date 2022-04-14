FirmaChain (FCT2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FirmaChain (FCT2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FirmaChain (FCT2) Informatie FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team's goal to become a 'Utilitainment' (Utility + Entertainment) platform. Officiële website: https://firmachain.org/#/ Whitepaper: https://firmachain.org/whitepaper_EN.pdf Block explorer: https://explorer.firmachain.dev/

FirmaChain (FCT2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FirmaChain (FCT2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.51M $ 25.51M $ 25.51M Totale voorraad: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Circulerende voorraad: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.85M $ 25.85M $ 25.85M Hoogste ooit: $ 0.79995 $ 0.79995 $ 0.79995 Laagste ooit: $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 Huidige prijs: $ 0.0242 $ 0.0242 $ 0.0242 Meer informatie over FirmaChain (FCT2) prijs

FirmaChain (FCT2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FirmaChain (FCT2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FCT2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FCT2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FCT2 begrijpt, kun je de live prijs van FCT2 token verkennen!

