EX Sports (EXS) Informatie EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action. Officiële website: https://exstoken.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/qmx4m9hurxuyueev Block explorer: https://bscscan.com/token/0xF8e4FB7f8729518e48e0Ac7FD9249E1B8503Edae

EX Sports (EXS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EX Sports (EXS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Hoogste ooit: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00288 $ 0.00288 $ 0.00288 Meer informatie over EX Sports (EXS) prijs

EX Sports (EXS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EX Sports (EXS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EXS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EXS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EXS begrijpt, kun je de live prijs van EXS token verkennen!

