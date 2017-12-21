ELF (ELF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ELF (ELF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ELF (ELF) Informatie aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. Officiële website: http://aelf.com/ Whitepaper: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ Block explorer: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF

ELF (ELF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ELF (ELF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 145.73M Totale voorraad: $ 996.45M Circulerende voorraad: $ 793.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 182.95M Hoogste ooit: $ 1.27074 Laagste ooit: $ 0.0350131599961 Huidige prijs: $ 0.1836 Meer informatie over ELF (ELF) prijs

ELF (ELF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ELF (ELF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELF begrijpt, kun je de live prijs van ELF token verkennen!

ELF (ELF) Prijsgeschiedenis Door de ELF prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ELF prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ELF Wil je weten waar je ELF naartoe gaat? Onze ELF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ELF token!

