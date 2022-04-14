Diamante (DIAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Diamante (DIAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Diamante (DIAM) Informatie DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions. DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions. Officiële website: https://www.diamante.io/ Whitepaper: https://diamante.gitbook.io/diamante-docs Block explorer: https://bscscan.com/token/0x1fa0f5ed24a1a2b43741e88f8fec19633e67082b Koop nu DIAM!

Diamante (DIAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Diamante (DIAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.42M $ 20.42M $ 20.42M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 142.23M $ 142.23M $ 142.23M Hoogste ooit: $ 0.052 $ 0.052 $ 0.052 Laagste ooit: $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 Huidige prijs: $ 0.014223 $ 0.014223 $ 0.014223 Meer informatie over Diamante (DIAM) prijs

Diamante (DIAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Diamante (DIAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DIAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DIAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DIAM begrijpt, kun je de live prijs van DIAM token verkennen!

Hoe koop je DIAM? Wil je Diamante (DIAM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DIAM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DIAM koopt op MEXC!

Diamante (DIAM) Prijsgeschiedenis Door de DIAM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DIAM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DIAM Wil je weten waar je DIAM naartoe gaat? Onze DIAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DIAM token!

