dForce (DF) Informatie dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance. Officiële website: https://dforce.network/ Whitepaper: https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0

dForce (DF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor dForce (DF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.30M Totale voorraad: $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 999.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.30M Hoogste ooit: $ 2 Laagste ooit: $ 0.020866556666731793 Huidige prijs: $ 0.0253

dForce (DF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van dForce (DF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DF begrijpt, kun je de live prijs van DF token verkennen!

Hoe koop je DF?

