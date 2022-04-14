CertiK (CTK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CertiK (CTK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CertiK (CTK) Informatie CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely. CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely. Officiële website: https://www.shentu.technology/ Whitepaper: https://www.shentu.technology/whitepaper Block explorer: https://explorer.shentu.technology Koop nu CTK!

CertiK (CTK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CertiK (CTK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.24M $ 53.24M $ 53.24M Totale voorraad: $ 150.57M $ 150.57M $ 150.57M Circulerende voorraad: $ 150.57M $ 150.57M $ 150.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.24M $ 53.24M $ 53.24M Hoogste ooit: $ 3.2827 $ 3.2827 $ 3.2827 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.3536 $ 0.3536 $ 0.3536 Meer informatie over CertiK (CTK) prijs

CertiK (CTK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CertiK (CTK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CTK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CTK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CTK begrijpt, kun je de live prijs van CTK token verkennen!

