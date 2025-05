CTK

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

NaamCTK

PositieNo.549

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.55%

Circulerende voorraad146,465,406

Maximale voorraad0

Totale voorraad146,526,228

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.97401699,2021-04-06

Laagste prijs0,2020-10-23

Publieke blockchainBSC

