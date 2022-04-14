Clearpool (CPOOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Clearpool (CPOOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Clearpool (CPOOL) Informatie Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces. Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces. Officiële website: https://clearpool.finance/ Block explorer: https://solscan.io/token/AeXrLftu8chuY4ctc6oDeG4dUx6Yr4aqeakUMFNvACdg

Clearpool (CPOOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Clearpool (CPOOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 106.90M $ 106.90M $ 106.90M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 818.95M $ 818.95M $ 818.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 130.53M $ 130.53M $ 130.53M Hoogste ooit: $ 0.5921 $ 0.5921 $ 0.5921 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.13053 $ 0.13053 $ 0.13053 Meer informatie over Clearpool (CPOOL) prijs

Clearpool (CPOOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Clearpool (CPOOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CPOOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CPOOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CPOOL begrijpt, kun je de live prijs van CPOOL token verkennen!

Clearpool (CPOOL) Prijsgeschiedenis Door de CPOOL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CPOOL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CPOOL Wil je weten waar je CPOOL naartoe gaat? Onze CPOOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CPOOL token!

