CPOOL

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

NaamCPOOL

PositieNo.352

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,59

Circulerende voorraad775.595.883,2031598

Maximale voorraad1.000.000.000

Totale voorraad1.000.000.000

Circulatiesnelheid0.7755%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.5694642729231667,2021-11-16

Laagste prijs0,2021-10-28

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

