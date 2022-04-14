mETHProtocol (COOK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in mETHProtocol (COOK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

mETHProtocol (COOK) Informatie Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Officiële website: https://www.mantle.xyz/meth Whitepaper: https://docs.mantle.xyz/meth Block explorer: https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D

mETHProtocol (COOK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor mETHProtocol (COOK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.08M $ 53.08M $ 53.08M Hoogste ooit: $ 0.0472 $ 0.0472 $ 0.0472 Laagste ooit: $ 0.006439552372920454 $ 0.006439552372920454 $ 0.006439552372920454 Huidige prijs: $ 0.010616 $ 0.010616 $ 0.010616 Meer informatie over mETHProtocol (COOK) prijs

mETHProtocol (COOK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van mETHProtocol (COOK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COOK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COOK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COOK begrijpt, kun je de live prijs van COOK token verkennen!

