BRC20.COM (COM) Informatie BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. Officiële website: https://brc20.com/ Whitepaper: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Block explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 Koop nu COM!

BRC20.COM (COM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BRC20.COM (COM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 361.03K $ 361.03K $ 361.03K Hoogste ooit: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.017192 $ 0.017192 $ 0.017192 Meer informatie over BRC20.COM (COM) prijs

BRC20.COM (COM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BRC20.COM (COM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COM begrijpt, kun je de live prijs van COM token verkennen!

BRC20.COM (COM) Prijsgeschiedenis Door de COM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de COM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van COM Wil je weten waar je COM naartoe gaat? Onze COM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COM token!

