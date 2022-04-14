Chis AI (CHISAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chis AI (CHISAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chis AI (CHISAI) Informatie Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control. Officiële website: https://chisai.io/ Whitepaper: https://chis-ai-docs.gitbook.io/chis-ai-docs Block explorer: https://basescan.org/token/0x21023e347cf3c69355daf36107945876e2c4071a

Chis AI (CHISAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chis AI (CHISAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.58M $ 23.58M $ 23.58M Hoogste ooit: $ 0.27688 $ 0.27688 $ 0.27688 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.23575 $ 0.23575 $ 0.23575 Meer informatie over Chis AI (CHISAI) prijs

Chis AI (CHISAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chis AI (CHISAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHISAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHISAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHISAI begrijpt, kun je de live prijs van CHISAI token verkennen!

