Simons Cat (CAT) Informatie Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Officiële website: https://www.simonscat.xyz/ Whitepaper: https://docs.simonscat.xyz/ Block explorer: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Koop nu CAT!

Simons Cat (CAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Simons Cat (CAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.72M $ 53.72M $ 53.72M Totale voorraad: $ 8.10T $ 8.10T $ 8.10T Circulerende voorraad: $ 7.40T $ 7.40T $ 7.40T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 65.32M $ 65.32M $ 65.32M Hoogste ooit: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 Laagste ooit: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 Huidige prijs: $ 0.000007258 $ 0.000007258 $ 0.000007258 Meer informatie over Simons Cat (CAT) prijs

Simons Cat (CAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Simons Cat (CAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAT begrijpt, kun je de live prijs van CAT token verkennen!

Simons Cat (CAT) Prijsgeschiedenis Door de CAT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CAT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CAT Wil je weten waar je CAT naartoe gaat? Onze CAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CAT token!

