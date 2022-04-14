Bovine Verse Game (BVG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bovine Verse Game (BVG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bovine Verse Game (BVG) Informatie BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn! Officiële website: https://www.bovine-verse.games/ Whitepaper: https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project Block explorer: https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351

Bovine Verse Game (BVG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bovine Verse Game (BVG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 118.04M $ 118.04M $ 118.04M Hoogste ooit: $ 3.24999 $ 3.24999 $ 3.24999 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.11804 $ 0.11804 $ 0.11804 Meer informatie over Bovine Verse Game (BVG) prijs

Bovine Verse Game (BVG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bovine Verse Game (BVG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BVG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BVG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BVG begrijpt, kun je de live prijs van BVG token verkennen!

Bovine Verse Game (BVG) Prijsgeschiedenis Door de BVG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BVG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BVG Wil je weten waar je BVG naartoe gaat? Onze BVG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BVG token!

