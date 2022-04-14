Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Butthole Coin (BUTTHOLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Butthole Coin (BUTTHOLE) Informatie This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. Officiële website: https://buttholecoin.dev/ Whitepaper: https://buttholecoin.dev/white-paper Block explorer: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump Koop nu BUTTHOLE!

Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Butthole Coin (BUTTHOLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Hoogste ooit: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Laagste ooit: $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 Huidige prijs: $ 0.00368 $ 0.00368 $ 0.00368 Meer informatie over Butthole Coin (BUTTHOLE) prijs

Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Butthole Coin (BUTTHOLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUTTHOLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUTTHOLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUTTHOLE begrijpt, kun je de live prijs van BUTTHOLE token verkennen!

