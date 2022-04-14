Botto (BOTTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Botto (BOTTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Botto (BOTTO) Informatie Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. Officiële website: https://www.botto.com Whitepaper: https://docs.botto.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba

Botto (BOTTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Botto (BOTTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.05M $ 11.05M $ 11.05M Totale voorraad: $ 93.87M $ 93.87M $ 93.87M Circulerende voorraad: $ 49.32M $ 49.32M $ 49.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.40M $ 22.40M $ 22.40M Hoogste ooit: $ 1.8945 $ 1.8945 $ 1.8945 Laagste ooit: $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 Huidige prijs: $ 0.224 $ 0.224 $ 0.224 Meer informatie over Botto (BOTTO) prijs

Botto (BOTTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Botto (BOTTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOTTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOTTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOTTO begrijpt, kun je de live prijs van BOTTO token verkennen!

Botto (BOTTO) Prijsgeschiedenis Door de BOTTO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BOTTO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BOTTO Wil je weten waar je BOTTO naartoe gaat? Onze BOTTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOTTO token!

