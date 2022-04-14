BOOK OF MEME (BOME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BOOK OF MEME (BOME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BOOK OF MEME (BOME) Informatie BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain Officiële website: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 Block explorer: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 Koop nu BOME!

BOOK OF MEME (BOME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BOOK OF MEME (BOME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 118.94M $ 118.94M $ 118.94M Totale voorraad: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B Circulerende voorraad: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 118.94M $ 118.94M $ 118.94M Hoogste ooit: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Laagste ooit: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 Huidige prijs: $ 0.0017258 $ 0.0017258 $ 0.0017258 Meer informatie over BOOK OF MEME (BOME) prijs

BOOK OF MEME (BOME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BOOK OF MEME (BOME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOME begrijpt, kun je de live prijs van BOME token verkennen!

Hoe koop je BOME? Wil je BOOK OF MEME (BOME) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BOME te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BOME koopt op MEXC!

BOOK OF MEME (BOME) Prijsgeschiedenis Door de BOME prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BOME prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BOME Wil je weten waar je BOME naartoe gaat? Onze BOME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOME token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!