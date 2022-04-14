BILLION DOLLAR CAT (BDC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BILLION DOLLAR CAT (BDC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Informatie BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. Officiële website: https://billiondollarcat.com/ Whitepaper: https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot Block explorer: https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY Koop nu BDC!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BILLION DOLLAR CAT (BDC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Hoogste ooit: $ 0.15699 $ 0.15699 $ 0.15699 Laagste ooit: $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 Huidige prijs: $ 0.006 $ 0.006 $ 0.006 Meer informatie over BILLION DOLLAR CAT (BDC) prijs

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BILLION DOLLAR CAT (BDC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BDC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BDC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BDC begrijpt, kun je de live prijs van BDC token verkennen!

Hoe koop je BDC? Wil je BILLION DOLLAR CAT (BDC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BDC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BDC koopt op MEXC!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Prijsgeschiedenis Door de BDC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BDC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BDC Wil je weten waar je BDC naartoe gaat? Onze BDC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BDC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!