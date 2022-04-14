bitsCrunch (BCUT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in bitsCrunch (BCUT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

bitsCrunch (BCUT) Informatie AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol. AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol. Officiële website: https://bitscrunch.com/ Whitepaper: https://bitscrunch.com/bitsCrunch_Whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xBEF26Bd568e421D6708CCA55Ad6e35f8bfA0C406 Koop nu BCUT!

bitsCrunch (BCUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor bitsCrunch (BCUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 575.48M $ 575.48M $ 575.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.25M $ 14.25M $ 14.25M Hoogste ooit: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Laagste ooit: $ 0.012236695814863556 $ 0.012236695814863556 $ 0.012236695814863556 Huidige prijs: $ 0.01425 $ 0.01425 $ 0.01425 Meer informatie over bitsCrunch (BCUT) prijs

bitsCrunch (BCUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van bitsCrunch (BCUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BCUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BCUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BCUT begrijpt, kun je de live prijs van BCUT token verkennen!

Hoe koop je BCUT? Wil je bitsCrunch (BCUT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BCUT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

